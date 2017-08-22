Pastoral da Criança de Aquidauana recebe verduras de projeto

A prefeitura de Aquidauana através do Geração de Renda tem proporcionado alternativas diferenciadas para gerar renda extras a famílias que passam por dificuldades. Na última solenidade a (SAS) Secretaria de Assistência Social realizou a entrega de mais de 150 certificados dos mais variados cursos ofertados pela secretaria.

Um exemplo de que os cursos ofertados pelo Geração de Renda tem dado bons frutos, foi que um grupo de pessoas que fizeram o curso de Horta se juntaram e resolveram criar uma horta comunitária, a prefeitura entrou com o curso de manejo básico de horta e a mudas produzidas pelo geração de Renda e o presidente do Sindicato Rural de Aquidauana, Frederico Stela fez a doação da área localizada dentro do parque de exposição de Aquidauana para o grupo de mulheres.

Segundo o presidente do Sindicato Rural a parceria é muito importante, “é muito bom ver as pessoas empenhadas em buscar uma renda extra para ajudar a família, precisamos ensinar a pescar e não somente dar o peixe, para que estas pessoas possam caminhar com suas próprias pernas, nós colaboramos no início e depois é com eles, ” disse o presidente que enalteceu a iniciativa do prefeito, “quero aqui parabenizar a atitude do prefeito Odilon Ribeiro em buscar alternativas para que estas famílias consigam gerar uma renda extra e garantir o pão na mesa destas pessoas, “ finalizou Frederico Stela.

O projeto já realizou a colheita de verduras e a parceria entre o grupo de mulheres, Sindicato Rural e a Pastoral da Criança fizeram a doação das verduras para a Pastoral da Criança.