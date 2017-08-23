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Abertas as inscrições para o Festival de Arte e Cultura do IFMS em Aquidauana

As unidades de Coxim e Ponta Porã também recebem a edição do evento

Flavio Brito

Publicado em 23/08/2017 às 14:40

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O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para a edição 2017 do Festival de Arte e Cultura em Aquidauana, Coxim e Ponta Porã, que será realizada em setembro.

Em Aquidauana, estão previstos concursos nas áreas de curta-metragem, fotografia, poesia e desenho, com a temática “Conhecendo as belezas naturais de Aquidauana e região”. Também haverá competição na categoria música.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente até a próxima sexta-feira (25), conforme regras dispostas no regulamento do Festival publicado na página oficial do evento. O endereço é www.ifms.edu.br/arteecultura.

A programação também conta com oficinas, concertos e palestras. O evento será realizado entre os dias 1º e 6 de setembro. O e-mail de contato é arteecultura.aq@ifms.edu.br.

Em Coxim, a inscrição para participação nos concursos de videoclipe, música e fotografia segue até 1º de setembro. Já para a categoria de pintura, o prazo vai até o dia 15. Todas as regras de participação estão dispostas nos regulamentos.

O evento será realizado nos dias 21 e 22 de setembro. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail da coordenação do Festival: arteecultura.cx@ifms.edu.br

Em Ponta Porã, o evento será realizado entre 13 e 15 de setembro, visando à valorização, divulgação e disseminação da diversidade artístico-cultural da fronteira entre Brasil e Paraguai.

Estão previstas as categorias música, dança e artes visuais (pintura em tela, fotografias, esculturas, artesanato e desenho). O prazo de inscrições termina no dia 30 de agosto. O regulamento com as regras de participação também está publicado na página do evento.

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