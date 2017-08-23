Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece dezoito vagas de emprego para hoje

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

Vagas Locais (Aquidauana/Anastácio)

-Atendente balconista

-Instador de Antena Via Rádio

Vagas Regionais

-Ajudante de obras (serviços gerais)

-Apontador de obras (experiente)

-Auxiliar de topógrafo (greidista experiente)

-Carpinteiro (experiente)

-Faxineiro (experiente)

-Laboratorista de solos (experiente)

-Mecânico de máquinas pesadas (manutenção)

-Motorista de caminhão (experiente)

-Operador de carregadeira (experiente)

-Operador de escavadeira (experiente)

-Operador de rolo compactador (experiente)

-Operador de trator girico (experiente)

-Patroleiro de terraplanagem (experiente)

-Pedreiro (experiente)

-Técnico em segurança do trabalho (experiente)

-Vigia noturno (experiente)

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241-5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.