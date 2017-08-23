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Exército celebra o Dia do Soldado com inauguração de galeria de destaques

Flavio Brito

Publicado em 23/08/2017 às 14:19

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O 9º Batalhão de Engenharia de Combate, Carlos Camisão, realiza uma série de atividades para comemorar o Dia do Soldado, na sexta-feira (25). De acordo com o convite enviado pelo comandante do 9º BE Cmb, tenente-coronel Fábio Batista Bogoni, será inaugurada a Galeria dos Soldados Destaque, a partir das 8h15. 

A galeria será instalada no saguão do 9º BE Cmb. Em seguida será realizada a formatura, a partir das 9h, no campo de futebol.  O dia 25 de agosto é data de nascimento do Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, e marca a celebração do Dia do Soldado. 

“Reverenciar Caxias é uma forma de cultuar a todos os que, por amor à Pátria, lutaram para forjar a nacionalidade brasileira, expulsando o invasor estrangeiro, pacificando os conflitos internos, consolidando a independência, criando o amálgama de credos, raças e tradições, tão necessários para a identidade de uma Nação que deseja ser forte e soberana”, escreveu General Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, em artigo publicado sobre a data, em 2016. 

“O Soldado Brasileiro nada mais é do que o povo de uniforme. Ele torce! Ele vibra! Ele sofre! Ele chora! É o homem cordial, é o cidadão dessa nova sociedade que emerge, buscando sempre, suas raízes, crenças e valores. Ele ilumina o futuro, que desejamos promissor”, finalizou o general, em sua homenagem.

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