Homem em moto preta rouba bolsa de mulher no Bairro Serraria

Mulher de 28 anos foi roubada no início da tarde desta quarta-feira, enquanto seguia de bicicleta pelo Bairro Serraria, em Aquidauana. O autor seria um homem em uma moto Honda CG preta. As características dele são semelhantes as de outros autores que têm cometido assaltos na região. Por este motivo, não é descartado que seja a mesma pessoa.



Conforme registrado no boletim de ocorrência, a vítima transitava pela Rua Joaquim Nabuco, quando perto do cruzamento com a Quintino Bocaiúva, foi supreendida pelo motociclista que lhe arrancou a bolsa à força, levando objetos como carteira, documentos e cartões. O autor vestia jeans, estava com capacete preto e a moto tinha lanternas quadradas.