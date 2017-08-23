Homem em moto preta rouba bolsa de mulher no Bairro Serraria

Aquidauana
O autor seria um homem em uma moto Honda CG preta; as características dele batem com a de autores de outros crimes
Mulher de 28 anos foi roubada no início da tarde desta quarta-feira, enquanto seguia de bicicleta pelo Bairro Serraria, em Aquidauana. O autor seria um homem em uma moto Honda CG preta. As características dele são semelhantes as de outros autores que têm cometido assaltos na região. Por este motivo, não é descartado que seja a mesma pessoa.
Conforme registrado no boletim de ocorrência, a vítima transitava pela Rua Joaquim Nabuco, quando perto do cruzamento com a Quintino Bocaiúva, foi supreendida pelo motociclista que lhe arrancou a bolsa à força, levando objetos como carteira, documentos e cartões. O autor vestia jeans, estava com capacete preto e a moto tinha lanternas quadradas.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS