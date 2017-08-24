Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece dezenove vagas de emprego para hoje

Aquidauana
A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:
Vagas Locais(Aquidauana/Anastácio)
Instador de Antena Via Rádio
Operador de Caixa (experiente)
Vagas Regionais
Ajudante de obras (serviços gerais)
Apontador de obras (experiênte)
Auxiliar de topógrafo (greidista experiênte)
Carpinteiro (experiênte)
Faxineiro (experiênte)
Laboratorista de solos (experiênte)
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção)
Motorista de caminhão (experiênte)
Operador de carregadeira (experiênte)
Operador de escavadeira (experiênte)
Operador de rolo compactador (experiênte)
Operador de trator - exclusive na agropecuária (experiênte)
Patroleiro de terraplanagem (experiênte)
Pedreiro (experiênte)
Recepcionista de Hotel
Técnico em segurança do trabalho (experiênte)
Vigia noturno (experiênte)
Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241-5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS