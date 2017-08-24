Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece dezenove vagas de emprego para hoje

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

Vagas Locais(Aquidauana/Anastácio)

Instador de Antena Via Rádio

Operador de Caixa (experiente)

Vagas Regionais

Ajudante de obras (serviços gerais)

Apontador de obras (experiênte)

Auxiliar de topógrafo (greidista experiênte)

Carpinteiro (experiênte)

Faxineiro (experiênte)

Laboratorista de solos (experiênte)

Mecânico de máquinas pesadas (manutenção)

Motorista de caminhão (experiênte)

Operador de carregadeira (experiênte)

Operador de escavadeira (experiênte)

Operador de rolo compactador (experiênte)

Operador de trator - exclusive na agropecuária (experiênte)

Patroleiro de terraplanagem (experiênte)

Pedreiro (experiênte)

Recepcionista de Hotel

Técnico em segurança do trabalho (experiênte)

Vigia noturno (experiênte)

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241-5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.