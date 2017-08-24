Rapaz tem braço quebrado em acidente no Centro de Aquidauana

Aquidauana
Batida entre carro e moto aconteceu na esquina das ruas Sete de Setembro e Estevão Alves Corrêa
Dois homens ficaram feridos na noite desta quarta-feira (24) depois de se envolverem em um acidente no Centro de Aquidauana. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu por volta das 19h, na esquina das ruas Sete de Setembro e Estevão Alves Corrêa.
O rapaz de 26 anos pilotava uma Honda Twister e se chocou com uma caminhonete Ford Ranger que era conduzida por um senhor de 58 anos. Os dois bateram na hora de fazer uma conversão para a rua Estevão Alves Corrêa, na esquina da Farmácia Popular. O condutor da moto teve uma fratura no braço direito.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS