9º Batalhão de Engenharia de Combate, Carlos Camisão, celebra o Dia do Soldado

O 9º Batalhão de Engenharia de Combate, Carlos Camisão, realiza uma série de atividades para comemorar o Dia do Soldado, na sexta-feira (25). De acordo com o convite enviado pelo comandante do 9º BE Cmb, tenente-coronel Fábio Batista Bogoni, será inaugurada a Galeria dos Soldados Destaque.

A galeria será instalada no saguão do 9º BE Cmb. Em seguida será realizada a formatura, a partir das 9h, no campo de futebol. O dia 25 de agosto é data de nascimento do Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, e marca a celebração do Dia do Soldado.

“A cada 25 de agosto, o Soldado brasileiro renova-se ao recordar o passado, em reverência à figura de Luís Alves de Lima e Silva, Soldado símbolo da Pátria, o nosso Duque de Caxias. É sempre momento para iluminar os feitos desse chefe militar vitorioso, do guerreiro obstinado e homem de Estado exemplar, que o Exército consagrou como Patrono”, diz um trecho da Ordem do Dia, divulgada pela Agência Verde-Oliva, do Exército Brasileiro.

“Nos vários episódios em que foi chamado a pacificar as províncias insurgentes, em um período crítico para a afirmação da nacionalidade no Brasil Império, entendeu o momento político da época com invulgar lucidez, desarmou os espíritos conturbados, restabeleceu a credibilidade na autoridade civil e revitalizou a crença no futuro das instituições, com espírito legalista e vislumbrando um futuro grandioso para o Brasil”, segue o texto divulgado em homenagem a todos os Soldados. “OBRIGADO, SOLDADO! Pelo seu BRAÇO FORTE e sua MÃO AMIGA!”, finaliza a Ordem do Dia.