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9º BE Cmb homenageia jovens que se destacaram na Corporação este ano

Galeria de Destaques homenageia o Praça Mais Distinta, Melhor Aptidão e Melhor Atirador Aptidão

Flavio Brito

Publicado em 25/08/2017 às 09:15

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Os Soldados Destaques do 9º Batalhão de Engenharia de Combate, Carlos Camisão, foram homenageados por seu comandante, o tenente-coronel Fábio Batista Bogoni, na manhã desta sexta-feira (25), dia do aniversário de Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias e que se celebra o Dia do Soldado. 

“É nessa cerimônia simples, como são simples as coisas dos Soldados, é que nós temos o prazer de homenagear, entre eles o Soldado Bordas, que foi escolhido como Praça Mais Distinta, pelos seus pares, mas não só por eles, como também por seus superiores”, disse o tenente-coronel Bogoni, citando um dos soldados destacados. 

“Para mim foi uma grande honra e uma grande surpresa, graças a Deus, primeiramente, e graças aos meus companheiros de companhia e aos meus superiores que, ao longo deste ano, me ensinaram muitas coisas”, disse o soldado Bordas, sobre a alegria de ter sido escolhido como um dos destaques. O jovem disse que servir ao Exército e poder vestir a farda foi a realização de um sonho e que espera seguir na carreira e se tornar um oficial. 

“Para mim é uma honra, estou realizado o meu sonho. Eu busco engajamento e dei o melhor de mim”, disse o soldado Vander Júnior, destacado pela Melhor Aptidão, repetindo a alegria de poder vestir a farda e ser reconhecido entre os demais, depois de acirrada disputada para provar sua aptidão física. 

“É a oportunidade que nós temos de reverenciar aqueles soldados que incorporaram este ano e se destacaram”, disse o comandante do 9º BE Cmb. O soldado De Souza foi destacado como o Melhor Atirador Combatente, uma prova técnica, que exigiu a compreensão de fundamentos como respiração e concentração.  

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