Bêbado é preso pela PM depois de voltar a agredir a esposa em Aquidauana

Homem de 46 anos foi preso por violência doméstica pela Rádio Patrulha da Polícia Militar de Aquidauana no início da noite de ontem, depois de chegar em casa embriagado e bater na esposa. Os fatos ocorreram no Bairro Nova Aquidauana.



Segundo relatado no boletim de ocorrência, sob efeito de álcool, o homem deu golpe no rosto da mulher, com força suficiente para deixar marcas. Como esta não é a primeira que isso acontece, a vítima decidiu denunciá-lo e vai representar criminalmente contra ele.