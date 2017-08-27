Homem agride mulher com soco na boca, pega carro dela e foge

Aquidauana
Fatos ocorreram na residência do casal, no Bairro Alto
Homem de 30 anos foi denunciado à Polícia Civil por lesão corporal (violência doméstica), em Aquidauana. Na manhã de ontem, ele agrediu a esposa com quem convive há três anos, por motivos fúteis, os quais não foram revelados pela Polícia Civil.
A vítima foi atingida por soco na boca que resultou em lesão no lábio inferior e dentes. Após os fatos, o autor pegou o carro da vítima e fugiu. Os fatos ocorreram na residência do casal, localizada no Bairro Alto. O caso foi encaminhado à 1ª Delegacia.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS