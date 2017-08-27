Polícia prende homem suspeito de matar idosa

Investigadores do Núcleo de inteligencia, Investigações e Capturas (Niic) da Primeira Delegacia de Polícia de Aquidauana, prenderam na tarde de ontem, um homem suspeito de matar uma idosa no bairro Nova Aquidauana. O suspeito é contumaz na prática de crime contra mulheres. A polícia não divulgou o nome dele neste momento, para não comprometer outras investigações.



Mesmo tendo conhecimento que era foragido da justiça por conta de estar sendo acusado de matar a idosa, o autor continuou a praticar crime contra mulheres e só não foi preso em outras ocasiões, porque seu mandado de prisão ainda não havia sido incluso no banco de dados da polícia.



Porém, na data de ontem (26), o autor voltou a delinquir, mas desta vez foi reconhecido pelos investigadores do NIIC que sabiam que contra o mesmo, havia mandado de prisão em aberto. Após o cumprimento, o autor foi recolhido em uma das celas da Delegacia de Polícia de Aquidauana, onde se encontra a disposição da justiça criminal.