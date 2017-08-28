Ladrões furtam 100 metros de fios em obra localizada no Bairro Alto

Obra localizada na Avenida Presidente Getúlio Vargas, no Bairro Alto, em Aquidauana, foi invadida por ladrões durante esta madrugada. A dupla levou aproximadamente 100 metros de fios. Casos do tipo têm sido cada vez mais comuns na região.



Segundo boletim de ocorrência, um dos operários chegou ao local pela manhã e percebeu que quatro cadeados que trancavam duas portas estavam arrombados. A suspeita é de que os autores tenham invadido o local pelo muro dos vizinhos, que é baixo.