Ladrões furtam 100 metros de fios em obra localizada no Bairro Alto

Aquidauana
A suspeita é de que os autores tenham invadido o local pelo muro dos vizinhos, que é baixo
Obra localizada na Avenida Presidente Getúlio Vargas, no Bairro Alto, em Aquidauana, foi invadida por ladrões durante esta madrugada. A dupla levou aproximadamente 100 metros de fios. Casos do tipo têm sido cada vez mais comuns na região.
Segundo boletim de ocorrência, um dos operários chegou ao local pela manhã e percebeu que quatro cadeados que trancavam duas portas estavam arrombados. A suspeita é de que os autores tenham invadido o local pelo muro dos vizinhos, que é baixo.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS