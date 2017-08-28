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Termômetro marca 40°C e calorão castiga aquidauanenses

Meteorologia prevê temperatura acima dos 32°C até o fim do mês

Flavio Brito

Publicado em 28/08/2017 às 14:25

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Os aquidauanenses estão tendo de lidar com o calor de 40°C, pelo menos é o que está marcando o termômetro instalado na rua Teodoro Rondon, na Praça dos Estudantes. De acordo com o serviço de meteorologia Climatempo, a máxima prevista para o município nesta segunda-feira (28) era de 37°C e mínima de 24°C, às 6h da manhã.

Ainda de acordo com o Climatempo, o calorão deve permanecer até o último dia do mês, com as máximas variando de 32° a 36°C, sem previsão de chuva. Além das altas temperaturas, a baixa umidade do ar também chama a atenção e exige cuidados com a hidratação. De acordo com o serviço on-line de meteorologia, às 13h38, a umidade relativa do ar era de apenas 28%.

O sol forte tem efeitos direitos na pele, mas também no bolso. O comércio já sente a mudança no clima e aproximação da estação mais quente do ano. “Tenho a garaparia há mais de 30 anos e sempre que o calor vem assim, aumentam as minhas vendas. Tenho de trazer o dobro de cana, porque, com esse calor, um caldo de cana sempre é bem-vindo”, comemora Edevaldo Del Negro, que trabalha na rua Bichara Salamene, no Centro de Aquidauana. 

Morador de Aquidauana aproveira para se refrescar com uma garapa

Acostumado com o calorão, tem muito aquidauanense que prefere o termômetro marcando os 40°C de hoje ao frio intenso. É o caso do entregador de panfletos Marcílio de Abreu, mas que acaba se descuidando da proteção para os efeitos dos raios solares sobre a pele. “Já me aconselharam a usar o protetor, mas não consigo me acostumar com ele”, revelou o trabalhador. 

A Sociedade Brasileira de Dermatologia  lembra que a melhor forma de evitar as doenças de pele é a prevenção. Aproveite o sol sem esquecer das medidas simples de fotoproteção: usar filtro solar, chapéu, óculos, cuidar do excesso de exposição ao sol e ficar atento aos horários certos para isso (antes das 10h e depois das 16h) e faça uma consulta periódica com um dermatologista.

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