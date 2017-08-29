Família tenta se recuperar depois de ter casa destruída pelo fogo na Santa Terezinha

A família de Valter Rodrigues, o Tinho, de 49 anos, tenta se recuperar depois do incêndio que atingiu a casa deles no dia 22 de agosto. O cunhado do funcionário da Prefeitura de Aquidauana, Sandro moradores esqueceu uma panela sobre o fogão com a chama acesa e a mangueira do gás derreteu. A esposa de Tinho, Dulce, de 52 anos, também estava no trabalho no momento do acidente. O imóvel que fica no bairro Santa Terezinha é alugado e terá de ser reformado antes de ser entregue ao proprietário. A família precisa de ajuda com materiais de construção para fazer a reforma.

No dia do incêndio, de acordo com as informações dos Bombeiros, depois do derretimento da mangueira, houve uma explosão. A casa tem seis cômodos e quase todos teriam sido atingidos pelo fogo. O forro de madeira do imóvel que fica na rua Carlos Camisão teria ajudado a propagar as chamas. A família está abrigada na casa da mãe de Tinho, na vila 40, contou o trabalhador, em conversa com a equipe de reportagem de O Pantaneiro, na manhã desta terça-feira (29).

“Estamos precisando de telha e madeiras”, disse Tinho, que vai contar com a ajuda voluntária dos colegas de trabalho da Gerência de Obras para reconstruir a casa. Sandro teria ligado o fogão para esquentar o almoço, após o trabalho. O rapaz teria atendido uma ligação da irmã Dulce e se deitou para falar ao celular. Ele só percebeu o incêndio depois que a fumaça já tinha se espalhado. Segundo as informações levantadas no local, ele teve de ser salvo por um vizinho, pois se desesperou quando percebeu o incêndio.

Quem quiser colaborar com a família, basta entrar em contato com a Gerência de Obras de Aquidauana.