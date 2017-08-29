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Família tenta se recuperar depois de ter casa destruída pelo fogo na Santa Terezinha

Casa pegou fogo no dia 22 de agosto depois que panela foi esquecida em cima do fogão com chama acesa

Rhobson ADM

Publicado em 29/08/2017 às 08:27

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A família de Valter Rodrigues, o Tinho, de 49 anos, tenta se recuperar depois do incêndio que atingiu a casa deles no dia 22 de agosto. O cunhado do funcionário da Prefeitura de Aquidauana, Sandro moradores esqueceu uma panela sobre o fogão com a chama acesa e a mangueira do gás derreteu. A esposa de Tinho, Dulce, de 52 anos, também estava no trabalho no momento do acidente. O imóvel que fica no bairro Santa Terezinha é alugado e terá de ser reformado antes de ser entregue ao proprietário. A família precisa de ajuda com materiais de construção para fazer a reforma. 

No dia do incêndio, de acordo com as informações dos Bombeiros, depois do derretimento da mangueira, houve uma explosão. A casa tem seis cômodos e quase todos teriam sido atingidos pelo fogo. O forro de madeira do imóvel que fica na rua Carlos Camisão teria ajudado a propagar as chamas. A família está abrigada na casa da mãe de Tinho, na vila 40, contou o trabalhador, em conversa com a equipe de reportagem de O Pantaneiro, na manhã desta terça-feira (29).

“Estamos precisando de telha e madeiras”, disse Tinho, que vai contar com a ajuda voluntária dos colegas de trabalho da Gerência de Obras para reconstruir a casa. Sandro teria ligado o fogão para esquentar o almoço, após o trabalho. O rapaz teria atendido uma ligação da irmã Dulce e se deitou para falar ao celular. Ele só percebeu o incêndio depois que a fumaça já tinha se espalhado.  Segundo as informações levantadas no local, ele teve de ser salvo por um vizinho, pois se desesperou quando percebeu o incêndio. 

Quem quiser colaborar com a família, basta entrar em contato com a Gerência de Obras de Aquidauana. 

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