Gaeco e Promotoria apreendem armas de fogo na fazenda Santa Mônica

A Fazenda Santa Mônica, localizada na zona rural de Aquidauana, foi alvo do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Promotoria local do Ministério Público Estadual na manhã desta terça-feira. Foram apreendidas armas de fogo na propriedade, mas ninguém foi preso. As circunstâncias das investigações ainda não foram reveladas.



Conforme apurado, as equipes chegaram por volta das 9 horas da manhã e foram atendidas pelo capataz que permitiu a entrada. Em um dos cômodos da sede estavam as armas que acabaram recolhidas e levadas para a Delegacia de Polícia Civil. O promotor de justiça Antenor Ferreira Rezendo Neto, da comarca de Aquidauana, acompanhou os trabalhos.