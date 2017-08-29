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Parceria entre Fundact e IFMS vai elaborar projeto para um “Armazém Cultural”

Ideia é revitalizar galpão da antiga Estação Ferroviária para transformá-lo em espaço multiuso

Flavio Brito

Publicado em 29/08/2017 às 14:26

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Aquidauana poderá ganhar um espaço multiuso e para a realização de eventos culturais. A prefeitura de Aquidauana através da Fundação de Turismo e Cultura está buscando alternativas para revitalizar o galpão da Estação Ferroviária que pegou fogo e foi totalmente destruído pelas chamas. 

Por intermédio de uma parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está sendo elaborado o “Projeto de Revitalização e Preservação da Memória” que buscará parceiros para implantação do “Armazém Cultural” ou “Centro de Convenções”, com espaço gourmet. 

Dando início a elaboração do projeto, foi feita a primeira visita técnica ao galpão com a equipe da Fundação de Turismo sob a coordenação das professoras Gisele Estrella e Milene Estrella do IFMS, acompanhadas pela primeira-dama do município Maria Eliza Ribeiro.

“A proposta surgiu da Secretaria de Cultura, para estarmos revitalizando este espaço”, contou a arquiteta Milene. “A ideia é buscar fornecedores, pessoas que queiram apoiar”, completou a professora do IFMS, acrescentando que a intenção é que haja a participação dos alunos do curso técnico de Edificações.

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