PM prende em flagrante entregador de drogas

A Rádio Patrulha da Polícia Militar de Aquidauana prendeu na tarde desta terça-feira, Claudinei Ferreira Braz, de 23 anos, por tráfico de entorpecentes. Segundo o boletim de ocorrência, ele operava no sistema "disque-droga" e foi flagrado no momento em que seguia para entregar porção a um usuário. Ele tentou fugir, mas acabou capturado.



Conforme apurado, a PM fazia rondas pela Avenida Doutor Sabino, quando avistou Claudinei transitando em uma moto Honda CG preta. Ao notar a presença da viatura, o suspeito saiu em disparada, dando início a uma perseguição. Na Avenida Duque de Caxias, jogou o veículo ao solo e entrou dentro de uma oficina, mas acabou capturado.



Durante averiguações, os policiais constataram que a moto estava com o lacre rompido e que o autor não tinha carteira de habilitação. Além disso, ele confessou que seguia com porção da maconha para entregar a um usuário que teria feito a encomenda por telefone. A droga e a moto foram apreendidas, e levadas para a delegacia junto com Claudinei.