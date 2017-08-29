PM prende em flagrante entregador de drogas

Aquidauana
Fatos ocorreram na tarde desta terça-feira, enquanto o autor seguia de moto para entregar encomenda de maconha a um usuário
A Rádio Patrulha da Polícia Militar de Aquidauana prendeu na tarde desta terça-feira, Claudinei Ferreira Braz, de 23 anos, por tráfico de entorpecentes. Segundo o boletim de ocorrência, ele operava no sistema "disque-droga" e foi flagrado no momento em que seguia para entregar porção a um usuário. Ele tentou fugir, mas acabou capturado.
Conforme apurado, a PM fazia rondas pela Avenida Doutor Sabino, quando avistou Claudinei transitando em uma moto Honda CG preta. Ao notar a presença da viatura, o suspeito saiu em disparada, dando início a uma perseguição. Na Avenida Duque de Caxias, jogou o veículo ao solo e entrou dentro de uma oficina, mas acabou capturado.
Durante averiguações, os policiais constataram que a moto estava com o lacre rompido e que o autor não tinha carteira de habilitação. Além disso, ele confessou que seguia com porção da maconha para entregar a um usuário que teria feito a encomenda por telefone. A droga e a moto foram apreendidas, e levadas para a delegacia junto com Claudinei.
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