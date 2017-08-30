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Aquidauana recebe a Semana do Jovem Empreendedor entre 27 e 29 de setembro

Ciclo de palestras tem objetivo de fomentar o espírito empreendedor entre os jovens aquidauanenses

Flavio Brito

Publicado em 30/08/2017 às 07:12

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Aquidauana recebe entre os dias 27 e 29 de setembro as atividades da Semana do Jovem Empreendedor, organizada pela AJE-MS – Associação dos Jovens Empreendedores de Mato Grosso do Sul. Será realizado um ciclo de palestras com o intuito de valorizar e difundir o espírito empreendedor entre os jovens aquidauanenses. 

Os detalhes foram definidos durante uma reunião entre o presidente da AJE-MS, Sullivan Vareiro e o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, e sua equipe. As palestras serão realizadas no Plenário da Câmara de Vereadores e no Bar e Restaurante Zum Zum Zum. 

Além das palestras, os jovens empreendedores que foram destaque em 2016 serão premiados. A AJE-MS espera pela participação de pelo menos 300 pessoas nas atividades da semana, de pessoas ligadas a iniciativa privada e entidades públicas.

Entre as palestras preparadas pela AJE-MS estão: “Empreender – a Hora é Agora”, “O que é inovação disruptiva e como ela ainda vai afetar a sua via” e “Empreendedor 10.1”. As palestras estão marcadas para começar sempre a partir das 19h. 

No terceiro e último dia do evento último de evento será realizado o workshop da AJE-MS, um happy hour em que os jovens empreendedores vão se reunir no Zum Zum Zum, com um grande nome do empreendedorismo sul-mato-grossense para compartilhar experiências.  

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