Biblioteca Municipal divulga consulta de opinião para conhecer perfil dos usuários

A Biblioteca Municipal Francisco Alves Corrêa, de Aquidauana, participa do programa “Conecta Biblioteca” e divulgou um questionário para conhecer o perfil dos usuários. As respostas vão nortear as atividades desenvolvidas pelo programa. Para contribuir, é só acessar o link no Google abre.ai/HNq e responder as perguntas.

Bibliotecas são vitais para o desenvolvimento de comunidades. E para que esses espaços possam atrair mais jovens e cumprir essa missão social, é fundamental conhecer as necessidades e demandas da população no entorno da biblioteca, conforme a avaliação dos responsáveis pelo programa.

Assim é possível criar uma programação de atividades que desperte o interesse de novos usuários. Conhecer a comunidade ajuda a Aproximação com potenciais instituições, organizações e pessoas que possam ser parceiras da biblioteca; encontrar jovens que possam atuar como voluntários na criação de uma nova programação; ajudar a formar futuros profissionais para atender demandas das empresas na comunidade; e formar parcerias para a sustentabilidade das ações implementadas na biblioteca.