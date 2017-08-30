Biblioteca Municipal divulga consulta de opinião para conhecer perfil dos usuários

Aquidauana
Espaço de cultura é apoiado pelo programa Conecta Biblioteca
A Biblioteca Municipal Francisco Alves Corrêa, de Aquidauana, participa do programa “Conecta Biblioteca” e divulgou um questionário para conhecer o perfil dos usuários. As respostas vão nortear as atividades desenvolvidas pelo programa. Para contribuir, é só acessar o link no Google abre.ai/HNq e responder as perguntas.
Bibliotecas são vitais para o desenvolvimento de comunidades. E para que esses espaços possam atrair mais jovens e cumprir essa missão social, é fundamental conhecer as necessidades e demandas da população no entorno da biblioteca, conforme a avaliação dos responsáveis pelo programa.
Assim é possível criar uma programação de atividades que desperte o interesse de novos usuários. Conhecer a comunidade ajuda a Aproximação com potenciais instituições, organizações e pessoas que possam ser parceiras da biblioteca; encontrar jovens que possam atuar como voluntários na criação de uma nova programação; ajudar a formar futuros profissionais para atender demandas das empresas na comunidade; e formar parcerias para a sustentabilidade das ações implementadas na biblioteca.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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