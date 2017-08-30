Calorão segue castigando e termômetro marca 42°C em Aquidauana

O inverno só termina no dia 22 de setembro, às 17h01, mas o clima que os moradores de Aquidauana vêm enfrentando está bem longe de lembrar a estação mais fria do ano. Depois do calorão de 40°C registrado pela equipe de reportagem de O Pantaneiro na segunda-feira (28), hoje os leitores flagraram o termômetro da Praça dos Estudantes marcando os 42°C, por volta das 11h40.

De acordo com o serviço de meteorologia Climatempo, a máxima prevista para o município nesta quarta-feira (30) era de 37°C e mínima de 24°C, às 6h da manhã.

Ainda segundo o Climatempo, o calorão deve permanecer até o último dia do mês, com as máximas variando de 32° a 36°C, sem previsão de chuva. Além das altas temperaturas, a baixa umidade do ar também chama a atenção e exige cuidados com a hidratação.

Diferente do clima registrado na segunda, onde a umidade relativa do ar chegou a 28%, nesta quarta-feira o índice subiu para 66%, conforme a atualização feita às 13h57.

A Sociedade Brasileira de Dermatologia lembra que a melhor forma de evitar as doenças de pele é a prevenção. Aproveite o sol sem esquecer das medidas simples de fotoproteção: usar filtro solar, chapéu, óculos, cuidar do excesso de exposição ao sol e ficar atento aos horários certos para isso (antes das 10h e depois das 16h) e faça uma consulta periódica com um dermatologista.