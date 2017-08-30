Jovem que pegou arma de fogo do pai e emprestou para namorada está sendo julgado

Está sendo julgado nesta quarta-feira (30) o réu Jadher Leandro Rodrigues, por homicídio qualificado contra Juliana Aparecida dos Santos Sales. O julgamento está sendo realizado na 2ª Vara do Tribunal o Júri de Campo Grande e presidido pelo Juiz Aluízio Pereira dos Santos.

No dia 8 de agosto de 2010, Jadher Leandro Rodrigues pegou a arma do pai, policial militar, e forneceu para Joice Soares de Carvalho, com 15 anos à época, a efetuar disparo contra a vítima, bem como a transportou até o local numa motocicleta, auxiliando em sua fuga.

A acusação está sendo feita pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio dos Promotores de Justiça Radamés de Almeida Domingos e Lenize Martins Lunardi Pedreira. Eles defendem que Jadher Leandro Rodrigues e Joice Soares de Carvalho utilizaram do recurso que dificultou a defesa da vítima. Ele corrompeu a menor de 18 anos praticando com ela homicídio e tentativa de homicídio.

Joice tinha intenção de matar outra jovem, mas Juliana dos Santos Sales, 19 anos, foi defender a amiga, que estava grávida, e acabou morta. Já a defesa do acusado está sendo realizada pelos advogados José Belga Assis Trad e Abdalla Maksoud Neto.