Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 23:25

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Jovem que pegou arma de fogo do pai e emprestou para namorada está sendo julgado

No dia 8 de agosto de 2010, Jadher Leandro Rodrigues pegou a arma do pai, policial militar, e forneceu para Joice Soares de Carvalho, com 15 anos à época

Flavio Brito

Publicado em 30/08/2017 às 14:58

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Está sendo julgado nesta quarta-feira (30) o réu Jadher Leandro Rodrigues, por homicídio qualificado contra Juliana Aparecida dos Santos Sales. O julgamento está sendo realizado na 2ª Vara do Tribunal o Júri de Campo Grande e presidido pelo Juiz Aluízio Pereira dos Santos.

No dia 8 de agosto de 2010, Jadher Leandro Rodrigues pegou a arma do pai, policial militar, e forneceu para Joice Soares de Carvalho, com 15 anos à época, a efetuar disparo contra a vítima, bem como a transportou até o local numa motocicleta, auxiliando em sua fuga.

A acusação está sendo feita pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio dos Promotores de Justiça Radamés de Almeida Domingos e Lenize Martins Lunardi Pedreira. Eles defendem que Jadher Leandro Rodrigues e Joice Soares de Carvalho utilizaram do recurso que dificultou a defesa da vítima. Ele corrompeu a menor de 18 anos praticando com ela homicídio e tentativa de homicídio.

Joice tinha intenção de matar outra jovem, mas Juliana dos Santos Sales, 19 anos, foi defender a amiga, que estava grávida, e acabou morta. Já a defesa do acusado está sendo realizada pelos advogados José Belga Assis Trad e Abdalla Maksoud Neto.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo