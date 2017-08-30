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Pavimentação de rodovia que liga Aquidauana a Rio Verde começa em até seis meses

Ainda esta semana será assinado o contrato com a empresa da Bahia, que será responsável pela execução da obra, disse dirigente do órgão

Flavio Brito

Publicado em 30/08/2017 às 08:54

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O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT-MS), Thiago Bucker, revelou ao deputado Felipe Orro (PSDB) que dentro de seis meses devem começar as obras de pavimentação da BR-419, que ligará Aquidauana ao município de Rio Verde de Mato Grosso. Ainda esta semana será assinado o contrato com a empresa da Bahia, que será responsável pela execução da obra.

O deputado, que há anos luta pelo início da pavimentação desta rodovia que ligará a região pantaneira ao norte do Estado, visitou o superintendente do DNIT-MS nesta terça-feira (29), e saiu do encontro motivado com a notícia.

“Há anos brigamos por essa rodovia, que será extremamente importante para todo o Estado. Com esse trecho pavimentado, será possível escoar a produção de grãos da região norte por um caminho mais curto, não sendo necessário passar pela Capital”, explica Felipe Orro. Com as discussões avançadas a respeito da Rota Bioceânica, a BR-419 terá papel imprescindível na logística do Estado.

O superintendente Thiago Bucker explicou que, com a assinatura do contrato ocorrendo nesta semana, dentro de seis meses as máquinas já começam a operar. “Nesta fase inicial, a pavimentação começará nos primeiros 52,2 km partindo de Rio Verde. A segunda etapa da pavimentação partirá de Aquidauana até o Taboco”, explicou Bucker.

Felipe Orro acrescenta que a BR-419 “não só melhorará a logística de escoamento de grãos, mas também estimulará o turismo e comércio de toda uma região que hoje está em difícil acesso”.

No total, serão quatro fases de pavimentação até que a BR-419 seja concluída. "Creio que no período seco do ano que vem essa pavimentação avançará bastante", projetou o superintendente do DNIT/MS. 

 

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