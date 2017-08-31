Condutor de carro bate em motociclista e foge do local do acidente

Um rapaz de 28 anos ficou ferido depois de uma batida entre carro e moto na rua Duque de Caxias, em Aquidauana, no fim da tarde desta quarta-feira (30). Segundo Informações da vítima, o veículo que vinha em sentido contrário fez a manobra para ultrapassar um terceiro veículo e acabou colidindo com o motociclista, fugindo logo em seguida. As testemunhas no local contaram que o motociclista colidiu com uma Belina branca.

A batida aconteceu em frente ao Mercado JR, por volta das 18h. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem tinha escoriações na mão direita, escoriações na região da cintura pélvica lado direito e edema no rosto lado direito. Ele foi atendido pela Equipe de Resgate e Salvamento e encaminhado ao PS Municipal de Aquidauana.

