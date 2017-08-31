Festival de Arte e Cultura do IFMS começa na sexta-feira em Aquidauana

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) realiza a edição 2017 do Festival de Arte e Cultura em Aquidauana. Em Aquidauana, estão previstos concursos nas áreas de curta-metragem, fotografia, poesia e desenho, com a temática “Conhecendo as belezas naturais de Aquidauana e região”. Também haverá competição na categoria música. A programação também conta com oficinas, concertos e palestras. O evento será realizado entre os dias 1º e 6 de setembro. Veja programação pelo link.

O Festival de Arte e Cultura IFMS/Aquidauana é uma atividade de valorização, divulgação e disseminação da diversidade artístico-cultural. A abertura do evento contará com a participação da bailarina Manuela Borges, do grupo de teatro Aquicênicas, e com o grupo de dança Funk-se.

O grupo Funk-se trará o espetáculo sobre Manoel de Barros. A escrita de Manoel de Barros se apresenta como um universo a ser desvendado. Suas aventuras com a palavra poética, sua fuga da lógica e sua maneira torta de enxergar o mundo permanecem e chamam a atenção daqueles que entram em contato com essas obras.

“Deslimites”, do Grupo Funk-se, adentra o universo poético de Manoel de Barros e observa como seu trabalho incessante com os vocábulos, sua tentativa de alcançar a palavra nua, mais primitiva, contribui para a construção de uma movimentação que rompe com os padrões, que recusa regras e que ousa se desconstruir, reinventando-se.

O Festival de Arte e Cultura do IFMS/Aquidauana terá sua abertura oficial realizada na próxima sexta-feira (1º), na unidade I do CPAQ, no anfiteatro Dóris Mendes Trindade, às 19h.

Outros campus

Em Coxim, a inscrição para participação nos concursos de videoclipe, música e fotografia segue até 1º de setembro. Já para a categoria de pintura, o prazo vai até o dia 15. Todas as regras de participação estão dispostas nos regulamentos.

O evento será realizado nos dias 21 e 22 de setembro. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail da coordenação do Festival: arteecultura.cx@ifms.edu.br

Em Ponta Porã, o evento será realizado entre 13 e 15 de setembro, visando à valorização, divulgação e disseminação da diversidade artístico-cultural da fronteira entre Brasil e Paraguai

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Estão previstas as categorias música, dança e artes visuais (pintura em tela, fotografias, esculturas, artesanato e desenho). O prazo de inscrições termina no dia 30 de agosto. O regulamento com as regras de participação também está publicado na página do evento.