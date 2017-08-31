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Imagens aéreas mostram caixa d’água aberta e líquido de cor esverdeada

Prefeitura e DNIT indicam que responsabilidade seja de concessionária; empresa nega

Flavio Brito

Publicado em 31/08/2017 às 16:47

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Crédito do vídeo: Redação

Imagens recebidas pela equipe de reportagem de O Pantaneiro mostram a caixa d’água que fica no pátio de carga e descarga da Estação Ferroviária de Aquidauana com a tampa aberta e cheia de água. As imagens mostram ainda que as condições parecem não serem próprias para o consumo, apresentando um aspecto esverdeado. 

Para verificar a responsabilidade de manutenção do reservatório, a equipe de reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Aquidauana, com empresa Rumo Logística e com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).  Em algumas regiões do país, as caixas d’água representam mais de 70% dos focos do mosquito Aedes agypti, conforme indicações do Ministério da Saúde. 

Por meio da assessoria de imprensa, o DNIT informou que a responsabilidade pela manutenção do reservatório é da concessionária que administra a via férrea. “A responsabilidade pela manutenção do pátio é da empresa concessionária que opera no trecho. “A Diretoria Ferroviária desta Autarquia entrou em contato com a Rumo Logística, responsável pela área, pedindo uma ação de solução para o caso”, diz a nota envia à equipe de reportagem. 

Em contato com a Secretaria de Obras, a informação de que a Rumo Logística – dona da ALL – seria a responsável pela caixa d’água foi confirmada, mas a empresa nega. De acordo com informações, a água serve para a manutenção da grama no Estádio Noroeste e para a limpeza dos banheiros da arena esportiva. Por meio da assessoria, a Rumo nega a responsabilidade sobre o reservatório. “A referida caixa d'água não está na lista de bens arrendada à concessionária. Somente a operação ferroviária é de responsabilidade da empresa”, diz a nota da assessoria.

 

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