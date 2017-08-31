Motorista de Siena bate em motociclista em frente a UFMS

A motorista de um Fiat Siena vermelho, de 32 anos, e um motociclista de 21 anos, em uma CG Fan preta, se envolveram em um acidente no início da tarde desta quinta-feira (31), em frente ao campus 2 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). A unidade fica na rua Oscar Trindade de Barros, no bairro Santa Terezinha, em Aquidauana.

De acordo com uma testemunha ouvida pela equipe de reportagem, a condutora do Siena seguia no sentido bairro-centro e pretendia entrar no estacionamento da universidade. Ainda segundo a testemunha, o motociclista vinha no sentido centro-bairro.

O rapaz ouvido pela equipe de reportagem acredita que a presença de dois ônibus parados na via no momento da manobra para acessar a entrado do estacionamento tenha prejudicado a visão dela. O rapaz foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.