PM de Aquidauana faz mistério sobre manifesto

A Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso do Sul (ACS/MS) já oficializou órgãos públicos e entidades de classe sobre o aquartelamento que começa na manhã desta sexta-feira (01), a partir das 7 horas. Segundo o presidente da entidade, Edmar Soares da Silva, a adesão deve ser de 80% do efetivo, principalmente no interior, entrentato, o comando da PM de Aquidauana diz não ter certeza se haverá participação.



O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ/MS), a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Assembleia Legislativa e Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) já receberam documento alertando sobre o movimento que afetará o atendimento a ocorrências ao longo de 24 horas. Edmar diz que o objetivo do protesto é cobrar melhores condições de trabalho e reajuste salarial conforme prometido pelo governo do estado.



Segundo o presidente da ACS/MS, o ideal seria que os vencimentos fossem reajustados em 12%, entretanto, a categoria aceitou em assembleia proposta de apenas 7%, assim como ficou definido para a Polícia Civil, conforme publicado no diário oficial do dia 27 de julho. Porém, nem estes 7% foram repassados à categoria. Algumas classes receberam em torno de 3% e outras 5%, o que, conforme Edmar, é sinal de desrespeito com os servidores.