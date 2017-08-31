Prefeitura de Aquidauana lamenta a morte de cuidadora de idosos

A Prefeitura de Aquidauana divulgou nota oficial no fim da manhã desta quinta-feira (31), sobre a morte de Valdeci Bispo dos Santos, de 44 anos, em um acidente de trânsito ocorrido na tarde desta quarta-feira (30), na região da estrada boiadeira, em Aquidauana. Ela tinha ido ajudar o marido e o filho.

Os dois estavam em um ponto do rio Aquidauana cuidando de um barco. A família planeja ampliar os negócios abrindo uma peixaria. A moto que estava sendo usada pelo marido e um dos três filhos de Valdeci estragou.

“A perda de vidas em acidente automobilístico, seja qual for a conjuntura da ocorrência, causa consternação e é com esse sentimento que o Prefeito Odilon Ribeiro e a Administração Municipal se solidarizam à família da senhora Valdeci Bispo dos Santos, oferecendo, desde já total e irrestrito apoio nesse momento difícil. A Administração Municipal espera sinceramente que as causas do acidente sejam investigadas e elucidadas pelas autoridades competentes”, diz a nota.

O corpo de Valdeci foi sepultado nesta quinta-feira (31), no Cemitério Municipal de Anastácio. Ela está sendo velada na Igreja Manhã Gloriosa, na rua Assis Scaff – Vila Maior.

Veja a nota completa:

NOTA PÚBLICA

É com tristeza e com pesar que a Prefeitura de Aquidauana, através da Administração Municipal, recebeu a notícia do acidente envolvendo um de seus veículos pesados, ocorrido no dia 30 de agosto de 2017, que infelizmente acabou por ceifar a vida da senhora Valdeci Bispo dos Santos.

Segundo informações preliminares, uma máquina da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos desenvolvia serviços de patrolamento na região da estrada boiadeira, quando a motocicleta da vítima veio a colidir com a máquina, em circunstâncias ainda desconhecidas que serão apuradas através da perícia técnica.

A perda de vidas em acidente automobilístico, seja qual for a conjuntura da ocorrência, causa consternação e é com esse sentimento que o Prefeito Odilon Ribeiro e a Administração Municipal se solidarizam à família da senhora Valdeci Bispo dos Santos, oferecendo, desde já total e irrestrito apoio nesse momento difícil. A Administração Municipal espera sinceramente que as causas do acidente sejam investigadas e elucidadas pelas autoridades competentes.