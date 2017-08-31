Prefeitura de Aquidauana lamenta a morte de cuidadora de idosos

Aquidauana
Valdeci Bispo dos Santos que morreu em acidente de moto envolvendo maquinário da Administração municipal
A Prefeitura de Aquidauana divulgou nota oficial no fim da manhã desta quinta-feira (31), sobre a morte de Valdeci Bispo dos Santos, de 44 anos, em um acidente de trânsito ocorrido na tarde desta quarta-feira (30), na região da estrada boiadeira, em Aquidauana. Ela tinha ido ajudar o marido e o filho.
Os dois estavam em um ponto do rio Aquidauana cuidando de um barco. A família planeja ampliar os negócios abrindo uma peixaria. A moto que estava sendo usada pelo marido e um dos três filhos de Valdeci estragou.
“A perda de vidas em acidente automobilístico, seja qual for a conjuntura da ocorrência, causa consternação e é com esse sentimento que o Prefeito Odilon Ribeiro e a Administração Municipal se solidarizam à família da senhora Valdeci Bispo dos Santos, oferecendo, desde já total e irrestrito apoio nesse momento difícil. A Administração Municipal espera sinceramente que as causas do acidente sejam investigadas e elucidadas pelas autoridades competentes”, diz a nota.
O corpo de Valdeci foi sepultado nesta quinta-feira (31), no Cemitério Municipal de Anastácio. Ela está sendo velada na Igreja Manhã Gloriosa, na rua Assis Scaff – Vila Maior.
Veja a nota completa:
NOTA PÚBLICA
É com tristeza e com pesar que a Prefeitura de Aquidauana, através da Administração Municipal, recebeu a notícia do acidente envolvendo um de seus veículos pesados, ocorrido no dia 30 de agosto de 2017, que infelizmente acabou por ceifar a vida da senhora Valdeci Bispo dos Santos.
Segundo informações preliminares, uma máquina da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos desenvolvia serviços de patrolamento na região da estrada boiadeira, quando a motocicleta da vítima veio a colidir com a máquina, em circunstâncias ainda desconhecidas que serão apuradas através da perícia técnica.
A perda de vidas em acidente automobilístico, seja qual for a conjuntura da ocorrência, causa consternação e é com esse sentimento que o Prefeito Odilon Ribeiro e a Administração Municipal se solidarizam à família da senhora Valdeci Bispo dos Santos, oferecendo, desde já total e irrestrito apoio nesse momento difícil. A Administração Municipal espera sinceramente que as causas do acidente sejam investigadas e elucidadas pelas autoridades competentes.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS