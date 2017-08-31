Prefeitura muda endereço do Núcleo de Receita pela segunda vez

A Prefeitura de Aquidauana informa que a partir de segunda-feira (4), o Núcleo de Receitas passará a atender em novo endereço. O núcleo será transferido para a rua Luiz da Costa Gomes, 564 – o antigo prédio do Senac, em frente à delegacia de Polícia Civil.

Todo e qualquer assunto relacionado a tributos municipais é de competência deste setor: IPTU, ITBI, ITR, ISS, etc. O telefone do Núcleo de Receitas passa a ser o (67) 3241-9720. O horário de atendimento continua o mesmo, das 7h às 13h. Para concluir a mudança, não haverá atendimento no núcleo nesta sexta-feira (1º).