Servidora do IFMS bate em moto no bairro Guanandy

Uma servidora do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) bateu contra uma moto na tarde desta quinta-feira (31), no bairro Guanandy. Ela seguia pela Manoel Antônio Paes de Barros com um Corsa Classic. A condutora de uma moto Shineray, que seguia pela rua Quintino Bocaiúva, não parou e os veículos acabaram se chocando.

A motorista do Corsa Classic, de 52 anos, estava acompanhada por mais dois passageiros. De acordo com os Bombeiros, a condutora da moto de 48 anos sofreu escoriações e marido dela sentia fortes dores na coluna. Com a força da batida, o retrovisor do carro foi arrancado e foi parar no colo do passageiro.

As vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e por uma ambulância do SAMU. A equipe da Rotai esteve no local para controlar o trânsito. Os moradores pedem um quebra-molas no local para fazer com que os motoristas diminuam a velocidade.