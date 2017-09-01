Acidente entre caminhão e moto deixa homem ferido no Santa Terezinha

Homem de 28 anos foi socorrido em estado grave depois de bater a motocicleta com um caminhão na tarde desta sexta-feira, na região do Bairro Santa Terezinha, em Aquidauana. A vítima sofreu fratura em uma das pernas e foi socorrida inconsciente. Com a força da batida, até mesmo o capacete saiu.



Conforme apurado, a moto modelo Fan, cinza, seguia pela Rua Oscar Trindade de Barros, quando por motivos que ainda estão sendo apurados, chocou-se contra o caminhão no cruzamento com a Rua José Duarte. O rapaz foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o pronto-socorro da cidade.