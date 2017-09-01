Acidente entre caminhão e moto deixa homem ferido no Santa Terezinha

Aquidauanda
Vítima foi socorrida inconsciente e com fratura na perna
Homem de 28 anos foi socorrido em estado grave depois de bater a motocicleta com um caminhão na tarde desta sexta-feira, na região do Bairro Santa Terezinha, em Aquidauana. A vítima sofreu fratura em uma das pernas e foi socorrida inconsciente. Com a força da batida, até mesmo o capacete saiu.
Conforme apurado, a moto modelo Fan, cinza, seguia pela Rua Oscar Trindade de Barros, quando por motivos que ainda estão sendo apurados, chocou-se contra o caminhão no cruzamento com a Rua José Duarte. O rapaz foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o pronto-socorro da cidade.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS