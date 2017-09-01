Calendário jubilar segue com o início do Festival de Arte e Cultura do IFMS



A Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição (ABIMC) lançou na manhã desta sexta-feira (1º) o calendário jubilar da Paróquia Nossa Senhora da Conceição - 125 anos de Fé e devoção – 1892 a 2017. As atividades religiosas, artísticas e culturais são desenvolvidas em parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). Os detalhes dos eventos preparados – que também fazem alusão aos 125 anos de Aquidauana – foram apresentados pelo padre Thiago Palmeira Machado e a diretora do IFMS, Hilda Ribeiro Romero.

O calendário será aberto hoje, às 19h, no campus 2 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com o início do Festival de Arte e Cultura do IFMS. A abertura do evento contará com a participação da bailarina Manuela Borges, do grupo de teatro Aquicênicas, e com o grupo de dança Funk-se, de Campo Grande. Veja programação pelo link.

Dentro da programação do Festival, a Igreja Matriz vai receber dois concertos, o primeiro ocorre nesta sexta-feira, com o Quarteto Toccata de Violões. Amanhã (2), será a vez da Orquestra Sinfônica Municipal de Campo Grande e Coro Escola do IFMS, sob a regência do maestro Eduardo Martinelli.



No dia 7 de setembro, será feito o lançamento do concurso da “Oração Oficial” para o Novenário 2017. O lançamento ocorre durante a missa das 19h30, na Igreja Matriz. No dia 8 de outubro, será realizado o evento “A Igreja vai a lagoa”, com atividades esportivas e culturais para as famílias aquidauanenses. No mesmo dia, na missa das 19h30, será feito o lançamento da campanha “Um presente para a Maria”, que vai apresentar as equipes que farão a missão de visitar as famílias.

As famílias visitadas vão se reunir na Igreja Matiz no dia 9 de novembro, às 19h30. No dia 14 de novembro, a concha acústica da Praça dos Estudantes vai receber uma noite cultural. O Novenário 2017 será iniciado no dia 30 de novembro. O calendário jubilar será encerrado no dia 1º de dezembro com a entrega da homenagem “Mater Eclesiae”, a 125 pessoas e instituições de Aquidauana.