Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 23:27

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Calendário jubilar segue com o início do Festival de Arte e Cultura do IFMS

Eventos seguem até dezembro, com atividades religiosas, artísticas e culturais

Flavio Brito

Publicado em 01/09/2017 às 11:06

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade


A Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição (ABIMC) lançou na manhã desta sexta-feira (1º) o calendário jubilar da Paróquia Nossa Senhora da Conceição - 125 anos de Fé e devoção – 1892 a 2017. As atividades religiosas, artísticas e culturais são desenvolvidas em parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). Os detalhes dos eventos preparados – que também fazem alusão aos 125 anos de Aquidauana – foram apresentados pelo padre Thiago Palmeira Machado e a diretora do IFMS, Hilda Ribeiro Romero. 

O calendário será aberto hoje, às 19h, no campus 2 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com o início do Festival de Arte e Cultura do IFMS.  A abertura do evento contará com a participação da bailarina Manuela Borges, do grupo de teatro Aquicênicas, e com o grupo de dança Funk-se, de Campo Grande. Veja programação pelo link.

Dentro da programação do Festival, a Igreja Matriz vai receber dois concertos, o primeiro ocorre nesta sexta-feira, com o Quarteto Toccata de Violões. Amanhã (2), será a vez da Orquestra Sinfônica Municipal de Campo Grande e Coro Escola do IFMS, sob a regência do maestro Eduardo Martinelli.
 
No dia 7 de setembro, será feito o lançamento do concurso da “Oração Oficial” para o Novenário 2017. O lançamento ocorre durante a missa das 19h30, na Igreja Matriz. No dia 8 de outubro, será realizado o evento “A Igreja vai a lagoa”, com atividades esportivas e culturais para as famílias aquidauanenses. No mesmo dia, na missa das 19h30, será feito o lançamento da campanha “Um presente para a Maria”, que vai apresentar as equipes que farão a missão de visitar as famílias. 

As famílias visitadas vão se reunir na Igreja Matiz no dia 9 de novembro, às 19h30. No dia 14 de novembro, a concha acústica da Praça dos Estudantes vai receber uma noite cultural.  O Novenário 2017 será iniciado no dia 30 de novembro.  O calendário jubilar será encerrado no dia 1º de dezembro com a entrega da homenagem “Mater Eclesiae”, a 125 pessoas e instituições de Aquidauana. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo