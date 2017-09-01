Homem é preso depois de ser flagrado com carga ilegal de carvão

Aquidauana
Motorista de caminhão carregado de produto de origem vegetal sem autorização para transporte também não possuía CNH
Um homem de 35 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (31) por transporte ilegal de produtos de origem vegetal autorização. De acordo com o boletim de ocorrência, o carvão foi flagrado durante diligências da polícia na rua Filinto Muller, no bairro Cristovão 2, em Aquidauana.
Ainda de acordo com o registro policial, além de não possuir a licença para o transporte da carga e a nota fiscal, o motorista não tem carteira de habilitação. O ajudante do motorista também teve de comparecer a delegacia, na condição de testemunha.
Toda a carga de carvão foi apreendida e encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana.
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