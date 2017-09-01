Homem é preso depois de ser flagrado com carga ilegal de carvão

Um homem de 35 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (31) por transporte ilegal de produtos de origem vegetal autorização. De acordo com o boletim de ocorrência, o carvão foi flagrado durante diligências da polícia na rua Filinto Muller, no bairro Cristovão 2, em Aquidauana.

Ainda de acordo com o registro policial, além de não possuir a licença para o transporte da carga e a nota fiscal, o motorista não tem carteira de habilitação. O ajudante do motorista também teve de comparecer a delegacia, na condição de testemunha.

Toda a carga de carvão foi apreendida e encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana.