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IFMS abre 1,3 mil vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio

Em Aquidauana, os cursos “Técnico em Edificações” e “Técnico em Informática” reúnem 160 vagas

Flavio Brito

Publicado em 01/09/2017 às 07:59

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O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou o edital de abertura do Exame de Seleção 2018, com a oferta de 1.390 vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio, para ingresso no primeiro semestre letivo de 2018. Em Aquidauana, os cursos “Técnico em Edificações” e “Técnico em Informática” reúnem 160 vagas, distribuídas nos períodos matutino e vespertino.  O documento está disponível na Central de Seleção. O endereço é www.ifms.edu.br/centraldeselecao. As aulas terão início no primeiro semestre do ano letivo de 2018.

São nove opções de cursos: Agricultura, Agropecuária, Alimentos, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Mecânica e Metalurgia. A oferta abrange os municípios Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. 

Deverão ser feitas entre 11 de setembro e 03 de novembro, pela Página do Candidato da Central de Seleção. O primeiro passo é realizar o cadastro no sistema. Após isso, o interessado deve acessar a Página do Candidato usando login e senha, para realizar a inscrição. O passo a passo destas etapas está descrito no item 3 do edital. O valor da taxa é de R$ 20 e poderá ser paga até 5 de novembro. Será concedida isenção da taxa aos candidatos de escolas públicas que apresentarem comprovante de escolaridade referente ao último ano do ensino fundamental.

O pedido de isenção deverá ser feito de 11 de setembro a 20 de outubro, no ato da inscrição no Exame de Seleção, selecionando o item “Solicitação de Isenção” na página de inscrição.

Para participar, o candidato deve ter concluído o ensino fundamental ou equivalente até a data da matrícula no IFMS, prevista para dezembro, e possuir o Cadastro de Pessoa Física (CPF) em seu nome, já que o número deverá ser informado no ato da inscrição.

No curso técnico integrado, o estudante tem a oportunidade de fazer, ao mesmo tempo, o ensino médio regular e a formação profissional e tecnológica escolhida. Após se formar, o diploma possibilitará o ingresso na universidade ou no mundo do trabalho.
Neste ano, o IFMS disponibilizou um hotsite do Exame de Seleção para facilitar o entendimento dos interessados no processo seletivo. A página contém informações importantes sobre a prova, além de reunir vídeos sobre a instituição, datas importantes do processo seletivo e outros conteúdos.

Também é fundamental que o candidato leia o edital do Exame para compreender todas as regras da seleção, cronograma e demais assuntos de interesse. Em caso de dúvidas, o contato com a Comissão do Exame de Seleção 2018 pode ser feito pelo e-mail exame@ifms.edu.br.
 
Ação afirmativa 

Metade das vagas oferecidas é reservada a candidatos que cursaram todas as séries do ensino fundamental em escola pública. Desse total, há cotas aos que comprovarem renda familiar bruta per capita mensal igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas, e a pessoas com deficiência.

A opção de beneficiário de ação afirmativa (cotista) deverá ser informada no ato da inscrição. Para mais informações sobre o assunto, o candidato interessado deverá ler atentamente ao item 2 do edital. No anexo II do edital está disponibilizada a tabela completa das vagas, com as divisões para candidatos de ampla concorrência e das ações afirmativas.
 
Prova

Será realizada no dia 19 de novembro, nos dez municípios onde o IFMS possui campus. A prova será composta por 50 questões de múltipla escolha, sendo 20 de língua portuguesa, 20 de matemática e 10 de conhecimentos gerais. O conteúdo programático está disposto no edital.

 O gabarito deverá ser divulgado no dia posterior à seleção. A previsão é que resultado final do Exame de Seleção seja divulgado e a primeira chamada sejam publicados no dia 12 de dezembro.
 

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