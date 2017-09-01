Vitrais da Igreja Matriz de Aquidauana recuperam a beleza

A restauração dos vitrais da Igreja Matriz de Aquidauana chega a fase final com recolocação das peças. O trabalho foi iniciado em outubro de 2015 e quase dois anos depois, os fiéis podem ver o esforço conjunto para recuperar a beleza dos 43 vitrais que ornamentam a Matriz. De acordo com o padre Thiago Palmeira Machado explica que a restauração custou R$ 250 mil e foi realizada por uma empresa especializada localizada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

Parte da restauração foi custeada com a renda revertida de um leilão beneficente, realizado em 2014. Com ele, foi possível dar uma entrada para o início da obra, de R$ 60 mil. “Agora estamos fazendo a recolocação dos últimos cinco vitrais”, explica o padre. Os vitrais chamados de rosáceas são os mais delicados, explica ele, composto de diversas peças.

Os vitrais de origem francesa são extremamente delicados e foi necessário um cuidado especial para a manutenção da cor, para manter a originalidade. Outro ponto importante foi a substituição da liga metálica que unia as peças. “Antigamente, se usava o chumbo, mas como é tóxico, foi feita essa substituição”, contou o padre Thiago, em entrevista a equipe de reportagem de O Pantaneiro.

Para dar andamento às obras, foi realizada a campanha “Mil maneiras de dizer Eu te Amo”, que ainda está em curso e serve, além de custear a restauração, para garantir a instalação das grades de proteção e manutenção dos vitrais da Matriz. Todos os fiéis podem colaborar.