Proprietário abandona carro após bater em árvore

Um automóvel modelo Saverio foi abandonado pelo condutor após batida em uma árvore na madrugada deste sábado, na Rua Leônidas de Matos, em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros de Aquidauana. A suspeita é de que ele tenha deixado o veículo porque estava embriagado, a fim de evitar complicações com a polícia. Há vestígios de sangue na porta do motorista, o que indica que ele pode ter se ferido. Até o momento, não foi identificado.