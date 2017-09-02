Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 23:28

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Valdeci, morta em acidente, tinha o sonho de ser empreendedora

Flavio Brito

Publicado em 02/09/2017 às 09:40

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Ser empreendedora era um sonho para Valdeci Batista dos Santos, 44 anos, morta depois de colidir de moto contra uma máquina motoniveladora da prefeitura de Aquidauana. De acordo com o marido de Valdeci, que atendeu ao contato da nossa equipe de reportagem O Pantaneiro, a família não vai desistir de abrir a peixaria pelo amor de todos a esta esposa e mãe admirada. Além do trabalho com dona Catarina Bertolini, como cuidadora, Valdeci cuidava da administração da lanchonete da família da rua Teodoro Rondon, no Centro de Aquidauana. A peixaria ficará ao lado da lanchonete. 

Com a voz embargada, ele lembrou a dedicação da esposa ao trabalho e a família. “Ela fazia de tudo para dona Catarina Bertolini e ela gostava muito dela. Eu era louco por ela”. A família se preparava para abrir a peixaria, depois da sociedade com um pesqueiro em Miranda. Valdeci só não se dedicava integralmente ao comércio, pela promessa feita ao patrão. 

“Ela prometeu que ficaria com dona Catarina até o fim da vida”, contou Pitu, como é conhecido marido de Valdeci. A lanchonete foi aberta há dois anos. Valdeci tinha ido ajudar o marido e o filho quando sofreu o acidente. Os dois estavam em um ponto do rio Aquidauana cuidando de um barco. 

A moto que estava sendo usada pelo marido e um dos três filhos de Valdeci estragou. Ele ficou incumbida de voltar com o veículo com defeito para casa.

 

 

 

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo