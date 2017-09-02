Valdeci, morta em acidente, tinha o sonho de ser empreendedora

Ser empreendedora era um sonho para Valdeci Batista dos Santos, 44 anos, morta depois de colidir de moto contra uma máquina motoniveladora da prefeitura de Aquidauana. De acordo com o marido de Valdeci, que atendeu ao contato da nossa equipe de reportagem O Pantaneiro, a família não vai desistir de abrir a peixaria pelo amor de todos a esta esposa e mãe admirada. Além do trabalho com dona Catarina Bertolini, como cuidadora, Valdeci cuidava da administração da lanchonete da família da rua Teodoro Rondon, no Centro de Aquidauana. A peixaria ficará ao lado da lanchonete.

Com a voz embargada, ele lembrou a dedicação da esposa ao trabalho e a família. “Ela fazia de tudo para dona Catarina Bertolini e ela gostava muito dela. Eu era louco por ela”. A família se preparava para abrir a peixaria, depois da sociedade com um pesqueiro em Miranda. Valdeci só não se dedicava integralmente ao comércio, pela promessa feita ao patrão.

“Ela prometeu que ficaria com dona Catarina até o fim da vida”, contou Pitu, como é conhecido marido de Valdeci. A lanchonete foi aberta há dois anos. Valdeci tinha ido ajudar o marido e o filho quando sofreu o acidente. Os dois estavam em um ponto do rio Aquidauana cuidando de um barco.

A moto que estava sendo usada pelo marido e um dos três filhos de Valdeci estragou. Ele ficou incumbida de voltar com o veículo com defeito para casa.