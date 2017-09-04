Aquidauanense Rosana relata tensão após perder tudo durante tempestade nos EUA

A aquidauanense Rosana Holden esteve entre os brasileiros atingidos pelo furacão Harvey, que chegou aos Estados Unidos há dez dias e deixou pelo menos 53 mortos. Moradora na cidade de Springs, no Texas, onde está há 14 anos, relatou os momentos de tensão ao ver a água invadindo a casa e destruindo tudo. Ela perdeu documentos, objetos pessoais e móveis, mas felizmente escapou ilesa, assim como familiares e amigos.



Rosana é promotora de eventos em uma universidade e conta que há duas semanas estava em Aquidauana, de férias com a família moradora na região da Vila Santa Terezinha. Quando retornou para Springs, se deu conta da aproximação da tempestade e começou a se preparar para o pior. "A gente achou que não ia nos atingir, mas a tempestade chegou e foi desesperador, porque não parava de chover em momento algum", disse.



Além disso, foi informada que o resgate não viria tão cedo, porque os socorristas atendiam primeiro pessoas que já estavam com seus lares submersos. "A água entrou em casa no quarto dia. Imagine o desespero, porque tenho uma criança de sete anos, e não sabíamos o que poderia acontecer, porque a água não parava de subir", explicou. Entretanto, apesar do temor, eles foram resgatados e levados para um local seguro.



Após a passagem da tempestade, Rosana retornou para a casa e se deu conta dos estragos. O imóvel está com a estrutura comprometida e no momento ela está na casa de amigos. Além disso, perdeu documentos pessoais, cartões bancários e outros bens materiais. Por isso, espera contar com a solidariedade de amigos no Brasil e de brasileiros nos Estados Unidos, nesta etapa de recomeço. Ela autorizou a divulgação do telefone para contato, caso haja interessados em ajudar: +1 (281) 825 - 7081.

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