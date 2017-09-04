Feira da Estação de Aquidauana terá Concurso Musical de Novos Talentos

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Ao todo, 15 finalistas se apresentam na disputa pelo título de campeão do concurso
Amanhã acontece mais uma edição da Feira da Estação Ferroviária de Aquidauana, com início às 18 horas, na Esplanada Ferroviária. A grande atração cultural da feira será o Concurso Musical de Novos Talentos, que é promovido pela Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), campus de Aquidauana, como parte integrante da programação do Festival de Arte e Cultura da entidade.
Ao todo, 15 finalistas se apresentam na disputa pelo título de campeão do concurso. Ritmos, sons, diferentes vozes e interpretações darão o tom da noite de festa no centro da cidade. Nos intervalos, o Dj Wagner Aragão comandará o som da festa na feira.
A Feira da Estação é um evento tradicional, promovida pela Prefeitura por meio da Fundação de Cultura e Turismo, tem entrada franca e uma vasta opção de hortifrútis, cardápio variado desde comidas pantaneiras a culinária japonesa. Além disso, o segmento de artesanato e souvenires encantam o público, com peças de ótimo acabamento e preços atrativos.
Estão classificados para a grande final do Concurso de Novos Talentos do IFMS, os candidatos:
1) Dara & Anielly;
2) Janio Alexandre Junior;
3)Felipe de Lima Barbosa;
4) Evelyn de Souza;
5) Fabio Lovatto;
6) Mariana Silveira;
7) Gilmar Cardoso Gonçalves;
8) Thainan Gomes;
9) Mateus de Souza Mangeló;
10) Geovanna Mangeló;
11)Samuel Felipe Sório Christofori;
12) Rodrigo Vicente Montenegro;
13) Kahena & Manuella;
14) Vinicius Mariano;
15) Gabriel Arevalo Albuquerque.
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