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Feira da Estação de Aquidauana terá Concurso Musical de Novos Talentos

Ao todo, 15 finalistas se apresentam na disputa pelo título de campeão do concurso

Renan Nucci

Publicado em 04/09/2017 às 17:07

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Amanhã acontece mais uma edição da Feira da Estação Ferroviária de Aquidauana, com início às 18 horas, na Esplanada Ferroviária. A grande atração cultural da feira será o Concurso Musical de Novos Talentos, que é promovido pela Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), campus de Aquidauana, como parte integrante da programação do Festival de Arte e Cultura da entidade. 

Ao todo, 15 finalistas se apresentam na disputa pelo título de campeão do concurso. Ritmos, sons, diferentes vozes e interpretações darão o tom da noite de festa no centro  da cidade. Nos intervalos, o Dj Wagner Aragão comandará o som da festa na feira.

A Feira da Estação é um evento tradicional, promovida pela Prefeitura por meio da Fundação de Cultura e Turismo, tem entrada franca e uma vasta opção de hortifrútis, cardápio variado desde comidas pantaneiras a culinária japonesa. Além disso, o segmento de artesanato e souvenires encantam o público, com peças de ótimo acabamento e preços atrativos.


Estão classificados para a grande final do Concurso de Novos Talentos do IFMS, os candidatos: 


1) Dara & Anielly; 

2) Janio Alexandre Junior; 

3)Felipe de Lima Barbosa; 

4) Evelyn de Souza; 

5) Fabio Lovatto; 

6) Mariana Silveira; 

7) Gilmar Cardoso Gonçalves; 

8) Thainan Gomes; 

9) Mateus de Souza Mangeló; 

10) Geovanna Mangeló; 

11)Samuel Felipe Sório Christofori; 

12) Rodrigo Vicente Montenegro; 

13) Kahena & Manuella; 

14) Vinicius Mariano; 

15) Gabriel Arevalo Albuquerque.

 

 

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