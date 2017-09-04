Jovens ficam feridas após queda de moto na MS-450; voltavam de aula

Aquidauana
Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros
Acidente de moto deixou duas jovens, uma de 19 e outra de 17 anos, feridas na manhã desta segunda-feira, na rodovia MS-450, em Aquidauana. As vítimas estavam em uma Honda Biz que caiu depois que o pneu traseiro furou. Elas voltavam de aula na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems).
Conforme apurado, a mais velha delas perdeu o controle da direção, resultando na queda. Ela sofreu escoriações no rosto e perdeu um dente, porque o capacete chegou a sair. A passageira teve corte no joelho. Ambas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para o hospital local.
Atendimento especializado
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Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
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