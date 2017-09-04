Liga do Bem leva música e diversão ao Nova Aquidauana e distrito de Camisão

A Liga do Bem esteve em Aquidauana neste domingo, em uma edição especial do "McDia Feliz". Fantasiados de super-heróis famosos dos quadrinhos, como Super Homem e Homem Aranha, mais de 40 integrantes do grupo visitaram crianças do Bairro Nova Aquidauana, levando a elas música e diversão. Eles também estiveram no distrito de Camisão.



"Queria agradecer por tudo o que fizeram pelas nossas crianças. Foi uma grande festa", disse o deputado estadual Felipe Orro, que esteve por trás da organização. "Fico muito feliz em poder ver a alegria que os heróis trouxeram para meus filhos e outras crianças da comunidade", disse Valquíria Martinez dos Santos, de 31 anos, que trabalha como comerciante na cidade.



A Liga do Bem é um grupo voluntário que existe desde 2013 e se veste de super-heróis e personagens de desenhos animados levando alegria e felicidade a hospitais, asilos, abrigos e comunidades carentes. O objetivo do grupo é dar carinho, amor e atenção a pessoas que passam por momento de dificuldade ou encaram situação de vulnerabilidade.