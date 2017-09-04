Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 23:29

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Liga do Bem leva música e diversão ao Nova Aquidauana e distrito de Camisão

Grupo de super-heróis divertiu crianças neste domingo

Renan Nucci

Publicado em 04/09/2017 às 14:46

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
1504559458
1504559484
1504559494
1504559460
1504559495
1504559486
1504559463
1504559490
1504559499
1504559462
1504559497
1504559488
1504559457
1504559478
1504559492

A Liga do Bem esteve em Aquidauana neste domingo, em uma edição especial do "McDia Feliz". Fantasiados de super-heróis famosos dos quadrinhos, como Super Homem e Homem Aranha, mais de 40 integrantes do grupo visitaram crianças do Bairro Nova Aquidauana, levando a elas música e diversão. Eles também estiveram no distrito de Camisão.


"Queria agradecer por tudo o que fizeram pelas nossas crianças. Foi uma grande festa", disse o deputado estadual Felipe Orro, que esteve por trás da organização. "Fico muito feliz em poder ver a alegria que os heróis trouxeram para meus filhos e outras crianças da comunidade", disse Valquíria Martinez dos Santos, de 31 anos, que trabalha como comerciante na cidade.


A Liga do Bem é um grupo voluntário que existe desde 2013 e se veste de super-heróis e personagens de desenhos animados levando alegria e felicidade a hospitais, asilos, abrigos e comunidades carentes. O objetivo do grupo é dar carinho, amor e atenção a pessoas que passam por momento de dificuldade ou encaram situação de vulnerabilidade. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo