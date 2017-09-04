Veículo destruído em grave acidente próximo ao Clube do Laço de Aquidauana

Aquidauana
Crédito do vídeo: Da Redação
Esse acidente aconteceu na manhã desta segunda feira, por volta das 7:50h, quando o casal Noel e a esposa Neusa, residentes em Camisão, se dirigiam para Aquidauana em um Ford KA preto.
De repente, perto do Clube do Laço, Noel tentou desviar de um cachorro que apareceu na pista e acabou perdendo a direção.
A mulher – dona Neusa teve ferimentos leves e corte na perna direita. Já Noel ficou preso nas ferragens e os bombeiros precisaram usar um equipamento moderno para retirá-lo. Noel teve fratura exposta na perna direita.
Noel reside em Camisão onde cuida de uma chácara cujo proprietário mora em Ponta Porã.
A Policia Militar esteve no local. Em vista da gravidade do acidente os bombeiros tiveram que usar uma ferramenta de corte, alargador e cilindro telescópio. Foi usada técnica de rebatimento de painel para retirar o motorista Noel das ferragens. O carro teve perda total.
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