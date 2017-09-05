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Campeonato de pipas movimenta Vila Eliane durante final de semana

Evento foi realizado em parceria entre moradores e a prefeitura

Renan Nucci

Publicado em 05/09/2017 às 14:18

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As moradoras da Vila Eliane, Cleonice Rodrigues Medeiros e Joice Mara Medeiros da Silva, tiveram a iniciativa de agitar e trazer mais alegria aos finais de semana para aquela comunidade, buscando parcerias como FEMA, Secretaria de Turismo e Cultura, Secretaria de Obras,e Núcleo de Trânsito do Município. 

Cleonice e Joice criaram o 1º Campeonato de Pipas do jardim Eliane, realizado no ultimo domingo, 03 de setembro com a participação de dezenas de crianças do bairro e das famílias. O torneio foi um sucesso com premiação em troféus e medalhas para: maior e menor pipa; pipa ecológica (mais criativa feita com materiais recicláveis); engenhosidade e beleza; e ainda maior e menor idade. As inscrições foram feitas nos locais com a entrega do regulamento para os participantes.

"Fiz parte do grupo de jurados e o resultado foi muito positivo, pois ver pais e crianças brincando e competindo foi maravilhoso, um belo resgate do verdadeiro sentido de brincar e se divertir em comunidade e o apoio da Prefeitura de Aquidauana foi fundamental" afirma a professora Joelma Medeiros, feliz em participar desta iniciativa.

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