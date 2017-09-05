Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece sete vagas de emprego para hoje

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira:

Vagas Locais: (Aquidauana/Anastácio)

-Auxiliar Financeiro (experiente);

-Consultora de Vendas (experiente);

-Fiscal de Loja (vigilante);

-Marceneiro (experiente);

-Projetista (Arquiteto).

Vagas Regionais

-Empregada Doméstica (rural);

-Mecânico de Manutenção de Tratores.

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241-5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.