Governo decreta ponto facultativo e concede feriado prolongado

7 de Setembro
O ponto facultativo não se aplicará aos serviços considerados essenciais para a população e que, por sua natureza, não possam ser interrompidos
Foi publicado na edição de hoje (5) do Diário Oficial do Estado (DOE-MS) decreto declarando ponto facultativo o expediente do dia 8 de setembro, sexta-feira, dia subsequente à Independência do Brasil – celebrada em 7 de setembro (quinta-feira).
No calendário oficial do início do ano, a data estava prevista como de funcionamento normal, mas foi alterada para ponto facultativo em todas as repartições públicas da administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual.
Com a publicação, o expediente segue normal até amanhã (6.9) e será interrompido no ferido do 7 de setembro, retornando somente na segunda-feira (11.9).
O ponto facultativo não se aplicará aos serviços considerados essenciais para a população e que, por sua natureza, não possam ser interrompidos.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS