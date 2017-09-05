Moradora flagra novilha nelore dentro de piscina em sítio

MS-450
Isso aconteceu em chácara localizada na MS-450
A Equipe de Salvamento dos Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado via 193 para fazer a retirada de uma novilha que havia caido dentro da piscina. O Corpo de Bombeiros utilizou materiais como cabos e cinta de salvamento. O animal foi retirado da piscina com vida e sem ferimentos sendo entregue à Sra. V.R.L, 48 anos, funcionária da chácara.
Esse fato pitoresco aconteceu por volta das 6h40 na MS 450 – Rodovia Aquidauana-Cera, zona rural de Aquidauana.
Num descuido o animal acabou caindo na piscina da residência que mede aproximadamente um metro e cinquenta centímetros de profundidade.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS