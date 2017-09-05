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Aquidauana

Vítima de acidente é operada e não corre risco de amputação

Noel Teodoro levava a esposa para perícia no INSS, quando um cão entrou na rodovia e fez com que ele perdesse o controle do carro

Renan Nucci

Publicado em 05/09/2017 às 15:11

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Vítima de acidente ocorrido na manhã de ontem, na rodovia MS-450, em Aquidauana, Noel Teodoro, de 56 anos, foi operado e não corre mais risco de amputação da perna direita. O procedimento médico foi realizado nesta manhã, na Santa Casa de Campo Grande, com duração de aproximadamente quatro horas.


Conforme apurado, ontem, Teodoro levava a esposa, Neusa Amorim, para fazer perícia do INSS em razão de uma cirurgia que ela fez na coluna há oito meses. O casal reside em uma chácara no distrito de Camisão e seguia de carro para a cidade, quando um cachorro surgiu repentinamente na via.


Teodoro tentou desviar, mas perdeu o controle da direção e o carro saiu da pista, batendo de forma violenta em uma àrvore. Com a força do impacto, o motor chegou a ser arremessado. Teodoro sofreu fratura exposta na perna e ficou preso entre as ferragens. O Corpo de Bombeiros precisou usar um desencarcerador para resgatá-lo.

A esposa dele quebrou o braço direito e teve um corte na perna. Diferente do marido, que precisou ser levado para a Capital, Neusa ficou em Aquidauana, porque não corria nenhum risco. O Ford Ka que eles ocupavam teve perda total. Na mesma rodovia em que os fatos ocorreram, Teodoro perdeu o pai em acidente de carro 13 anos atrás.

 

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