7 de Setembro é celebrado com união para lembrar 195 anos da Independência

“Vai ser um momento inesquecível”, disse o comandante do 9º Batalhão de Engenharia de Combate, Batalhão Carlos Camisão, tenente coronel Fábio Batista Bogoni, durante entrevista a rádio AM Pantaneira, sobre a realização o desfile cívico e Parada Militar que ocorrem entre as duas cidades neste 7 de Setembro. No ano que vem, o desfile deve começar em Aquidauana e ser encerrado em Anastácio. A realização do 9º BE Cmb conta com o apoio das prefeituras dos dois municípios.

O início do desfile está marcado para as 8h e vai contar com 50 entidades, das duas cidades. O palanque para as está montado em frente à Câmara de Vereadores de Aquidauana. É a primeira vez que Anastácio ganha desfile cívico para celebrar a data. O desfile foi acompanhado por centenas de aquidauanenses e anastacianos.

O hasteamento da bandeira foi feito pelos prefeitos de Aquidauana, Odilon Ribreiro, e de Anastácio, Nildo Alves, acompanhados do comandante do 9º BE Cmb. Como tradicionalmente ocorre, as forças de segurança e escolas da região cumpriram o dever cívico de celebar o Dia da Pátria.

As escolas se concentram na avenida Manoel Murtinho e o desfile começou na rotatória que dá acesso à Ponte Velha. O desfile seguiu para Aquidauana e dispersão ocorre em frente ao Museu de Arte Pantaneira “Manoel Antônio Paes de Barros”. O palanque foi armado em frente à Câmara de Vereadores de Aquidauana. Veja a galeria de fotos.

*Matéria atualizada às 10h31 para o acréscimo de informações