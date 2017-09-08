Incêndio supostamente criminoso destrói dois carros e um ônibus em oficina

Incêndio destruiu dois automóveis e um ônibus na Oficina do Carlinho, localizada no Bairro Alto, em Aquidauana, por volta das 2 horas desta madrugada. De acordo com a perícia técnica da Polícia Civil, as chamas tiveram início em um carro modelo Voyage, passando por um Elba até chegar ao ônibus. A vítima acredita que o fogo tenha sido colocado de forma criminosa, para prejudicá-la.



Carlinho relatou que não tem inimigos e que jamais passou por algo semelhante, entretanto, na tarde de ontem chamou a atenção de três menores que caçavam no terreno ao lado. "Não fui grosso com eles, mas não os conheço e não devo julgar ninguém nem acusá-los", explicou o mecânico, lembrando que em todos os anos trabalhando no local, teve apenas uma bateria furtada. "E só", disse.



Ele acredita que o incêndio tenha sido criminoso porque os veículos estavam parados há meses no mesmo lugar e não havia risco de faíscas ou explosões. O proprietário do ônibus teria entrado em contato e afirmado que não vai cobrar os prejuízos porque compreende a situação. O mecânico agora vai negociar com os donos dos carros. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o fogo.